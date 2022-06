Rund um die Romantik

Weikersheim. Der preisgekrönte Bariton Samuel Hasselhorn singt am Samstag, 11. Juni um 19.30 Uhr in der Tauber-Philharmonie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaum eine Gattung berührt so unmittelbar und nachhaltig wie das Kunstlied – und der junge Bariton Samuel Hasselhorn setzt sich leidenschaftlich für Schubert, Schumann und Co. ein.

Nach Erfolgen bei den größten Gesangswettbewerben in Brüssel, London und Heidelberg war er zwei Jahre Ensemblemitglied an der berühmten Wiener Staatsoper und konzertierte in Moskau, Barcelona, New York, Zürich und auf großen Festivals.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit seiner Klavierpartnerin Doriana Tchakarova, die regelmäßig auch beim Debut-Wettbewerb mitwirkt, hat Hasselhorn ein Programm rund um die Größen der deutschen Romantik konzipiert, das von Schumanns Kerner-Liedern bis zu urgewaltigen Balladen von Carl Loewe und Hugo Wolf reicht.