Ruhe in Kuben und Prismen

Weikersheim. Seit Mai sind die Plastiken des Bildhauers Marco Flierl aus Berlin in Weikersheim ausgestellt. Geplant war eine Vernissage, die aber Corona-bedingt nicht stattfinden konnte. Nun findet dafür eine Finissage statt, damit die Möglichkeit besteht, den Künstler persönlich kennenzulernen.

Diese Finissage findet am 29. August um 17. Uhr in oder vor der Tauberphilharmonie – je nach Wetterlage – statt. Bürgermeister Klaus Kornberger wird die Gäste begrüßen. Der Bildhauer Marco Flierl ist anwesend und führt zu einzelnen Plastiken. Die musikalische Umrahmung übernimmt Lorenz Blaumer (Geige).

„Wie Reisende auf langem Weg“

Marco Flierl hat seine ganz eigene Ausdrucksweise. Seine Skulpturen sind geprägt von klarer Frontalität, die Oberfläche ist in plastischen Prismen und Kuben gelegt und strahlen eine besondere Ruhe aus. Die Ausstellung haben bislang schon sehr viele Menschen gesehen, die ihre Eindrücke in ein Gästebuch festgehalten haben. „Es ist eine willkommene Verlockung für einen Bildhauer, seine Arbeiten im öffentlichen Raum zu präsentieren – so, wie es für größere Skulpturen gedacht ist. Skulpturen sind wie Reisende, die einen langen Weg hinter sich gebracht haben“, schreibt Marco Flierl in seinem Vorwort der Katalogbroschüre, die die Stadt herausgibt.

Insgesamt 17 Bronze-Plastiken hat der Bildhauer für diese Ausstellung ausgewählt. Kleinere Plastiken sind in der Tourist-Information in Vitrinen ausgestellt.

