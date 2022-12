Rückbau der Radlerbrücke Elpersheim läuft

Der Weikersheimer Gemeinderat wird am Donnerstag in einer öffentlichen Sitzung ab 17.30 Uhr im Rathaus über die Zukunft einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Elpersheim befinden. Nach der jüngsten Eröffnung des Ersatzneubaus Tauberbrücke laufen zur Stunde bereits die Arbeiten für den Rückbau des Radlerprovisoriums einige hundert Meter östlich der neuen „Autobrücke“.

Wird sich der

...