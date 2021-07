Reparaturcafé startet wieder

Weikersheim. Nach der langen Pause des Reparatur Cafés findet es am Samstag, 7. August, wieder im katholischen Gemeindesaal statt. Unter dem Motto „ZAMschrauben“ dreht sich am ersten Samstag im Monat alles ums Reparieren.

Oftmals gehen Gebrauchsgegenstände schnell kaputt und eine Reparatur scheint sich nicht mehr zu lohnen. Dadurch entsteht viel Müll und Ressourcen werden verschwendet.

Reparieren macht Spaß

Doch vielen Gegenstände fehlt fast nichts und sie wären nach einer einfachen Reparatur wieder ordentlich zu gebrauchen.

Außerdem spart eine Reparatur auch Geld und kostbare Grundstoffe und trägt zudem zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei.

Das Reparatur Café ist auch dazu gedacht, Menschen in der Nachbarschaft auf neue Art und Weise wieder miteinander in Kontakt zu bringen, so dass sie entdecken, wie viel Wissen und praktische Fähigkeiten eigentlich vorhanden sind. Aber vor allem soll gezeigt werden, dass Reparieren Spaß macht und oft ganz einfach ist.

Zwischen 10 bis 12 Uhr können Interessierte mit kaputten Gegenstände kommen und sich beim Reparieren helfen lassen – egal ob Fahrräder, Elektrogeräte, Kleidung, Kleinmöbel oder Computer. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Reparatur gelingt.

Die ehrenamtlichen Reparateure helfen kostenlos. Zudem sind verschiedene Werkzeuge und Materialien vorhanden.

Und damit es auch ein richtiges Reparaturcafé ist, gibt es natürlich auch Kaffee und Kuchen.

Auch wer nichts zu reparieren hat, einfach nur neugierig ist oder in Zukunft auch mitmachen will, ist willkommen.