Reisesarg im Gepäck

Weikersheim. Der Münchner Autor Oliver Pötzsch wurde bekannt durch seine historischen Krimis über die Henkerstochter Magdalena Kuisl, die zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs gemeinsam mit ihrem Vater und dem Stadtmedicus ermittelt. Band 9 dieser Reihe ist gerade erschienen.

Aber Oliver Pötzsch schreibt auch Kinderbücher und deshalb hat ihn die Stadtbücherei für den „Frederick-Tag“ verpflichtet.

Autor Oliver Pötzsch kommt nach Weikersheim. © Ullstein-Verlag

Im Rahmen des landesweiten Lesefestes wird er in der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium Weikersheim aus seiner Reihe „Die schwarzen Musketiere“ lesen. Und wenn ein solch renommierter Autor schon in der Stadt ist, bietet es sich natürlich an, auch eine Abendlesung zu veranstalten. Bei dieser stellt er am Dienstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr seine neue Reihe über den Totengräber Augustin Rothmayer und Inspektor Leo von Herzfeldt vor. Wien im Jahre 1984: Im Kunsthistorischen Museum wird ein Sarkophag mit einer Leiche gefunden. Doch es handelt sich nicht um eine jahrtausendealte Mumie.

Der Tote ist ein berühmter Professor für Ägyptologie, dessen Leichnam erst vor Kurzem nach altem Ritus präpariert wurde. Schnell wird spekuliert, der Professor sei einem alten Fluch zum Opfer gefallen. Doch die beiden ungleichen Ermittler glauben nicht an eine übersinnliche Erklärung, sie sind sich sicher: es war Mord!

Oliver Pötzsch kommt angereist mit Reisesarg, Mumienpulver und Tatortkoffer. Dazu spielt er auf der Gitarre Blues und Chansons von Wolfgang Ambros bis Georg Kreisler.