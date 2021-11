„Ich reiche allen die Hand für eine gute Weikersheimer Zukunft“, sagt der neu gewählte Weikersheimer Rathaus-Chef, Nick Schuppert. Wie er selbst sind auch zwei von drei Ratsfraktionen vom Wahlausgang überrascht.

Weikersheim. Die Wähler in Schäftersheim, Elpersheim und Neubronn/Oberndorf wollten den Wechsel an der Weikersheimer Rathausspitze am offensichtlichsten. Sie bescherten

