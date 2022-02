Raus aus dem Haus und ran an den Müll

Die Müllsammelaktion „Weikiki glänzt“ geht in die zweite Runde. Ab 19. Februar geht es zehn Tage lang dem Müll an den Kragen. Die Stadt stellt Greifzangen, Müllbeutel und einen großen Container.

2 Bilder Fürs Müllsammelprojekt wirbt das „Weikiki glänzt“-Plakat. © Weikiki glänzt

Weikersheim. 2021 war es eine aus der Shutdown-Not geborene Idee: Elisa Heiligers und Johanetta Müller riefen zur Spaziergangs-Müllsammelwoche auf. Der Erfolg der zehntägigen Müllsammelaktion, für die die Stadt eigens einen Müllcontainer aufgestellt und 50 Müll-Greifzangen beschafft hatte, war immens: Man konnte zuschauen, wie sich der Container am Heiligen Wöhr füllte. Milchtüten, Einwegflaschen, Getränkedosen, Zigarettenkippen, aber auch komplette Autoreifen, Fahrradfelgen, verrostete Rohre und bereits damals unzählige verlorene Schutzmasken sammelten Weikersheimer Müll-Spaziergänger aller Altersstufen, Berufsgruppen und Geschlechter kurz nach der Schneeschmelze in den an der Touristinfo bereitgestellten Müllsäcken.

Anfang März jubelte Elisa Heiligers auf der „weikikiglänzt-Homepage“ über den „bunten Haufen“ der Sammelnden: „Es ist ein Querschnitt der Bevölkerung – Groß und Klein, Jung und Alt, Vereine, Schulklassen, Kindergärten, Familien, Freunde und ganze Vereine“. Aktiv beteiligten sich etwa DLRG und TSV Weikersheim, der Schwäbische Albverein und der Sportfischerverein, Jugendclub, Minis und der Klimastammtisch.

Müllmenge bleibt weiter hoch

Anscheinend halb Weikersheim machte sich auf zum Lockdown-verträglichen Spaziergang mit Müllsack und Greifzange oder rüstete sich für schlicht jeden Gang außer Haus mit Gummihandschuhen und irgendwelchen Tüten aus, um unterwegs schnell mal achtlos weggeworfenen Unrat einzupacken; zum offiziellen Müllcontainer gesellten sich zahlreiche private Mülleimer.

Der Erfolg der Aktion konnte sich damals sehen lassen. Aber wer derzeit in und um Weikersheim unterwegs ist, stolpert wieder über jede Menge still vor sich hin gammelnde Kippen, Masken, leere Pullen und Dosen.

Als jüngst gleich mehrere Vereine und Einzelpersonen bei den beiden „Weikiki glänzt“-Initiatorinnen anfragten, ob und wann wieder eine Sammelaktion stattfinde, war für Johanetta Müller und Elisa Heiligers die Neuauflage der Aktion beschlossene Sache. Sie rufen jetzt erneut zur zehntägigen Müllspaziergangswoche vom 19. bis zum 27. Februar auf. „Jeder noch so kleine Beitrag zählt,“ so Elisa Heiligers. Ab Samstag, 19. Februar, steht im Heiligen Wöhr wieder ein von 10 bis 18 Uhr geöffneter Sammelcontainer, in dem außer Sondermüll aller Fundmüll abgeladen werden kann. Wie im vergangenen Jahr stehen täglich von 10 bis 18 Uhr vor der Weikersheimer Tourist Info Müll-Greifzangen parat, die nach dem Sammelspaziergang wieder zurückgebracht werden müssen. Auch mit Müllbeuteln können sich Interessierte dort eindecken. Was so Tag für Tag zusammenkommt, werden die Organisatorinnen wie bereits im vergangenen Jahr auf der Website (www.weikikiglänzt.de) präsentieren. Da können Interessierte auch den Müll-Spaziergängern über die Schulter schauen, die Fotos von ihren Sammlungen einstellen. Je mehr Müll im Container und heimischen Mülleimern landet, desto schöner wird nicht nur Weikersheim für Einheimische und Gäste, sondern desto besser ist es auch für die Natur. Also: Raus aus dem Haus und ran an den Müll! Greifzangen und Müllbeutel für die Sammelaktion stehen vom 19. bis zum 27. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr an der Weikersheimer Tourist-Info am Marktplatz bereit. Der Container am Heiligen Wöhr kann ebenfalls vom 19. bis zum 27. Februar von 10 bis 18 Uhr befüllt werden.

