Raue Texte erzeugen Aufmerksamkeit

Vier junge Musiker aus der Region beschlossen im November 2016, eine Band zu gründen. Nachdem der Bandname „Derry’s Revenge“ gefunden wurde, folgten die ersten Auftritte.Am 10. Februar veröffentlichten sie ihr erstes Album: „Remains“.

Weikersheim/ Niederstetten/ Creglingen. Dunkle Wände, dunkle Kleidung und noch dunklere Texte: Das ist die Melodic Death Metal-Band „Derry’s Revenge“. Der Sänger Steffen Baumbusch (35) ist aus Niederstetten, den Bass spielt Patrick Wißing (31) aus Weikersheim, Schlagzeuger ist Antony Federau (23) aus Blumweiler und Martin Rupp (30) aus Laudenbach spielt die Gitarre.

Die Band entstand aus einer Idee von Rupp: Er trommelte einige Bekannte zusammen, die Instrumente spielen, und fragte sie, ob sie Interesse an einer Band hätten. Als Sänger hatte er Baumbusch im Visier, der erst unschlüssig war, ob er an dem Projekt teilnehmen möchte, sich aber doch noch überreden ließ. Durch einen ehemaligen Gitarristen der Band kam der Kontakt zu Antony Federau zustande, da das frühere Mitglied mit Federaus Vater zusammenarbeitete.

Der erste Proberaum war die Alte Schule in Laudenbach, bis die Band zwischenzeitlich auf den Dachboden von Schlagzeuger Federau umzog. „Mitten im Sommer bei gefühlt 50 Grad haben wir da die ersten Songs ausprobiert“, erzählt Patrick Wißing. Da das doch nicht so angenehm war, zogen die vier Musiker in die Alte Schule nach Niederstetten um, wo bis heute ihr Proberaum im Keller ist.

Nach knapp über einem halben Jahr folgte ihr erster privater Auftritt auf einem Geburtstag. Die ersten größeren Auftritte fanden im nächsten Jahr bei dem SPH Bandcontest 2018 [heute SPH Music Masters; Anm. d. Red.] statt. Auf ihrem Weg bis ins Halbfinale durfte die Band in Aschaffenburg, Darmstadt und gleich zwei Mal in Karlsruhe spielen. Ein weiterer Meilenstein von „Derry’s Revenge“ war der Auftritt beim „Umsonst & Draußen“-Festival in Würzburg noch im selben Jahr.

Die Gruppe tritt hauptsächlich im süddeutschen Raum mit eigenen Liedern auf, sie spielten zum Beispiel schon zwei Mal auf dem Nachtbummel in Bad Mergentheim. Auf Wunsch werden auch Lieder gecovert.

Teures Hobby

Der Laudenbacher Martin Rupp schätzt, dass sie schon ungefähr 30 Auftritte hatten, alleine im ersten Jahr zwölf. Geld verdienen sie damit kaum. Es ist eben doch nur ein Hobby, allerdings ein teures. Patrick Wißing besitzt ungefähr ein Dutzend Gitarren und Bässe, Antony Federau vier Schlagzeuge. Beide haben aber ein Lieblingsexemplar für sich gefunden, bei dem die Akustik am Besten ist.

Diese Auswahl hat Sänger Baumbusch nicht. Sein musikalischer Beitrag ist die Stimme, die der Niederstettener gekonnt mit eher höherem und auch tiefem Gesang einsetzt. Allerdings kann sich eine Stimme bei dem tiefen Gesang – dem sogenannten Growlen – schnell abnutzen. Deshalb hat er sich mithilfe von YouTube-Videos und Anleitungen aus dem Internet spezielle Techniken erarbeitet, um das Growlen zu optimieren und seine Stimme zu schonen.

Gitarrist Rupp erzählt, dass die Melodien vor den Texten geschrieben werden, dementsprechend passt sich der Gesang der Musik an. Dazu schreibt er passende Texte, die meistens entweder von fiktiven Themen oder von unserer Umwelt handeln sowie von Themen, die aktuell aus Sicht der Bandmitglieder schieflaufen.

Dementsprechend ist der Ton in den Texten stellenweise sehr rau, die Texte wirken schauerlich und erzeugen Aufmerksamkeit. Für die Songs sammelt Rupp erstmal Ideen, die er letztendlich teilweise in nur einer halben Stunde in Lieder umwandelt. Danach stellt er die Werke der Band zum Feinschliff vor. Dieser dauert manchmal nur wenige Stunden, mitunter ist er aber auch scheinbar endlos, da der Gruppe beim Spielen oft noch Verbesserungspotenzial auffällt.

Erstmals Studioaufnahmen

Dies war beispielsweise bei dem Stück „Rituals II“ der Fall, das auf der EP „Desolated Fear“ 2020 als „Rituals“ schon erschienen ist. Das Stück wurde neu aufgenommen und in Details verbessert. „Rituals I“ wurde nach „Rituals II“ geschrieben, doch da „Rituals II“ auf den Konzerten meistens wegen der epischen Atmosphäre als Rausschmeißer dient, wollte Steffen Baumbusch den Song auch auf dem Album ganz hinten stehen haben. Die beiden Lieder bilden eine Klammer um das Album, sie eröffnen und beenden es. Das Lied „Cult“ wurde auch schon auf besagter EP veröffentlicht und nun neu aufgenommen. Das aktuelle Album wurde als Premiere in der Bandgeschichte im Tonstudio „soundhouse7“ in Igersheim aufgenommen. „Da kann man ganz anders aufnehmen“, beschreibt der Gitarrist das Tonstudio.

Die Aufnahmen im Studio dauerte von März bis Mitte Juli 2022 an. Wöchentlich waren „Derry’s Revenge“ nach eigener Aussage ungefähr sechs bis acht Stunden im Studio. Das war aber noch nicht alles: Das Album zu bewerben nahm weitere Zeit in Anspruch. Das Debütalbum „Remains“ wird mit einer Auflage von 500 Stück durch die Band selbst vertrieben und ist auf Anfrage erhältlich. An einem nächsten Song wird schon wieder gearbeitet.