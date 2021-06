Radfahren auf ungewöhnlichen Wegen

Weikersheim. Das Evangelische Jugendwerk im Bezirk Weikersheim bietet für Zwölf- bis 15-Jährige in den Sommerferien vom 29. bis 31. Juli und vom 2. bis 4. August Ferienactiontage mit dem Fahrrad an, die trotz Coronaregelungen möglich sind.

AdUnit urban-intext1

Spaß und Action sollen in diesen Tagen im Vordergrund stehen. Man will gemeinsam spannende Tage erleben.

In kleinen Gruppen Fahrradfahren, auf ungewöhnlichen Wegen gehört genauso dazu, wie Geschicklichkeit und Orientierung. Am Vormittag treffen sich die Teilnehmer mit den Fahrrädern in Weikersheim, von wo aus gestartet wird und man am Abend wieder dahin zurückkommt. Ein Fahrrad, Helm, Motivation und Spaß sind die wichtigsten Voraussetzungen.

Verpflegung ist an diesen Tagen inklusive, sowie die Betreuung und Programm.

AdUnit urban-intext2

Der genaue Ablauf geht nach Anmeldung den Teilnehmern zu. Es gibt ein Vortreffen, zu dem direkt eingeladen wird. Weitere Informationen finden Interessierte unter https://www.kirchenbezirk-weikersheim.de/einrichtungen/bezirksjugendwerk-ejw/freizeiten-2021/ .