Qualitätssiegel fürs „Laurentius“

Weikersheim. Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg hat dem Hotel Laurentius in Weikersheim die Auszeichnung „Weinsüden Hotel“ verliehen. Frank Mittnacht, Amtsleiter für Kultur und Tourismus beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, überreichte den Inhabern Jürgen und Sabine Koch die Urkunde. Vier weitere Hotels im „Lieblichen Taubertal“ tragen bereits das Siegel. Für das Siegel mussten eine Reihe von Pflicht- und freiwilligen Kriterien erfüllt werden.

Hierbei seien vor allem die Kompetenz und die Angebotsstruktur rund um den Wein entscheidend, sagt Amtsleiter Mittnacht.

Diese Voraussetzungen werden beispielsweise erfüllt, wenn der Gast aus einer umfassenden Kollektion lokaler und regionaler Weine auswählen kann.

Zudem müssen den Gästen der Häuser regelmäßig Weinproben und andere weinaffine Veranstaltungen angeboten werden. Ein geschulter und qualifizierter Ansprechpartner, der die Gäste in weintouristischen Fragen berät, ist ebenso ein Muss.

Diese Voraussetzungen erfüllt das Hotel Laurentius ebenso wie das Weinhotel Benz in Beckstein, das Rebgut in Lauda, der Becksteiner Rebenhof und das Flairhotel Weinstube Lochner in Markelsheim. tlt