Purer Weingenuss in herrlicher Landschaft

Laudenbach. Zum 14. Mal veranstalteten die Laudenbacher Weingärtner gemeinsam mit der Weingärtner Markelsheim eG die Laudenbacher Weinerlebniswanderung. Unter dem Motto „Wein, Natur und Kultur“ genossen zahlreiche Weingäste trotz leichten Nieselregens die geführte Wanderung im herrlichen Vorbachtal mit der typischen Steinriegellandschaft.

Zum Startbeginn gab es gleich ein Glas Markelsheimer Secco Rot, Rosé oder Weiß. Mit der Sonne im Glas und einem Strahlen im Gesicht waren die zahlreichen Besucher und Gäste aus der Region bereit, dem leichten Nieselregen zu trotzen. Gut gelaunt, ausgestattet mit einem Weinglas, Transportbeutel und Gutschein war man startklar für die Wanderung durch das herrliche Vorbachtal.

Gruppenweise unter der Führung einheimischer Weingärtner, der ehemaligen Markelsheimer und Taubertäler Weinkönigin Christin Wagner und Laudenbachs Ortsvorsteher Martin Rüttler, führte die Wanderung in diesem Jahr durch die Weinberge im Vorbachtal über Haagen. Charakteristisch für die Weinberge am Hohenberg Richtung Haagen sind die gewaltigen Steinriegel, die an den steilen Hängen senkrecht zu Tale ziehen. Der Rückweg führte durch Haagen auf der anderen Talseite zurück nach Laudenbach. An drei schön gelegenen Weinständen wurden die regionaltypischen Weine der WG Markelsheim angeboten.

Am ersten Stand am Hohenberg, mitten in den Weinbergen und mit einem tollen Blick ins Vorbachtal, konnte man zwischen Laudenbacher Schaftsteige Silvaner, Laudenbacher Schafsteige Schwarzriesling oder einem Markelsheimer Tauberberg Tauberschwarz Rosé trocken auswählen.

Der nächste Rastpunkt war in Haagen, direkt an der St. Kilianskapelle. Hier konnte man einen Markelsheimer Tauberberg Schwarziesling Weißherbst Kabinett, Markelsheimer Probstberg Riesling Kabinett, Markelsheimer Tauberberg Souvignon Blanc trocken oder eine Laudenbacher Schafsteige Zweigelt trocken genießen.

In der historischen Haagener Scheune präsentierte Paul Herr die Kunst des Korbflechtens. Von hier ging die Wanderung vorbei am Haagener Judenlöchle zum nächsten Aussichtspunkt dem Pavillon in der Kürbisecken.

Der Blick war sowohl auf die Weinberge in Haagen als auch auf Laudenbach und zum Bergwald mit der Bergkirche gerichtet. Zur Auswahl standen ein Markelsheimer Tauberberg Müller Thurgau Kabinett trocken, Markelsheimer Tauberberg Bacchus oder ein Weikersheimer Tauberberg Tauberschwarz Kabinett. Zur Auswahl standen jeweils aber auch alkoholfreie Spezialitäten.

Zum Abschluss der Wanderung stärkte man sich mit einem Winzervesper im urigen Julius Echter Keller oder im Julius Echter Tank bei netter Unterhaltung und einem weiteren Gläschen Wein. Was wäre diese Wanderung jedoch ohne die Begleitung der zahlreichen und bereits jahrelangen Führer?

Sie verstanden es die Weinbaugeschichte von Laudenbach und Haagen zu vermitteln. Viele interessante Informationen zum Weinanbau, den verschiedenen Rebsorten, der Pflege im Laufe eines Jahres und mehr wurden von den Besuchern gerne aufgenommen. Es war nach der Wanderung 2019 erneut eine gelungene Veranstaltung der Laudenbacher Weingärtner, was das vielseitige Lob der Besucher über die Organisation und die Qualität der Weine zeigte. Der Dank der Verantwortlichen um Andrea Büttner galt dabei allen freiwilligen Helfern und den Gästen. pml