Getreu dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“ findet am Samstag, 16. Oktober im Club w 71 in Weikersheim ein besonderer Konzertabend statt. „Punk goes Acoustic“ vereint Genres, die man früher sonst nicht unbedingt miteinander verknüpft hätte – Punkrock trifft auf Singer/Songwriter mit Folk-Einflüssen.

Konkret heißt das: Zwei Frontmänner, die man bereits aus ihren Punkrockbands kennt,

...