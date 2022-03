Prüfung in Theorie und Praxis erfolgreich gemeistert

Weikersheim. An etliche jugendliche Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Weikersheim, wurde das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze beim Übungsabend im Hallenbad Weikersheim verliehen. Insgesamt haben 18 Personen die Ausbildung mit Erfolg absolviert.

Bedingt durch die fast eineinhalbjährige Pause wegen der Corona-Pandemie konnten die jugendlichen Schwimmer der DLRG-Ortsgruppe Weikersheim kein Rettungsschwimmabzeichen ablegen.

Im Sommer 2021 begann man im Freibad Neubronn mit dem Training zum Rettungsschwimmabzeichen. Ein mehrmonatiger Kurs in Praxis und Theorie, der von den Lehrscheininhabern der Ortsgruppe, Martin Roller, Manfred Schwarz und Alexander Mangold geleitet wurde, begann nach den Sommerferien und wurde kurz vor Weihnachten beendet. Neben praktischen Übungen wie Streckenschwimmen, Kleiderschwimmen, verschiedene Sprünge, Strecken- und Tieftauchen, Transportschwimmen, Schleppen, Befreiungsgriffe, Kombinierte Rettungsübung sowie Herz-Lungen-Wiederbelebung wurden auch umfangreiche theoretische Kenntnisse vermittelt.

Im Anschluss an die Übungseinheiten wurde die Praxis und Theorie geprüft, und alle Teilnehmer hatten das DRSA in Bronze mit Erfolg bestanden.

Bei der Urkundenübergabe wurde neben dem Pass und Stoffabzeichen auch ein kostenloses Rettungswach-Saison-T-Shirt an alle Absolventen verteilt, sozusagen als erste „Ausrüstung“ für die Rettungswache.

Mit diesem Abzeichen dürfen die jungen Rettungsschwimmer jetzt an einer Reihe von Veranstaltungen teilnehmen wie DLRG-Bootstag, Rettungswache am Breitenauer See, Münstersee oder Hallenbad Weikersheim sowie Wachwochenende. Folgende Personen haben das Rettungsschwimmabzeichen Bronze mit Erfolg abgelegt: Leni Nast, Clara Widmayer, Anna Herwarth, Irma Schmidt, Anja Balbach, Sarah Hofmann, Finja Ott, Heidi Pflüger, Julia Bahner, Eva Götz, Nico Gutbrod, Franzi Lörner, Hanna Bierende, Tim Fleischmann und Theo Dietzel.