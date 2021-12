Weikersheim. Die Hanke Brothers eröffnen am Samstag, 1. Januar, um 18 Uhr in der Tauberphilharmonie das neue Jahr. Das gemeinsame Neujahrskonzert von Jeunesses Musicales Deutschland und Tauberphilharmonie verspricht mit vier ausgelassen musizierenden jungen Künstlern, ein Musikerlebnis voller Überraschungen. Die Hanke Brothers wurden 2021 von der Jeunesses Musicales Deutschland als junger Ideengeber in der Klassik mit dem Titel „JM artist“ ausgezeichnet. Sie spielen in der ungewöhnlichen Besetzung Tuba, Klavier, Bratsche und Blockflöte. Jeder der vier Brüder ist auf seinem Instrument ein Ausnahmetalent. Mit ihrem gemeinsamen Ensemble konzertierten sie zuletzt unter anderem beim Mozartfest Würzburg, den Ludwigsburger Schlossfestspielen, dem Hohenloher Kultursommer oder dem Schleswig Holstein Musikfestival. Auch für das Neujahrskonzert haben sie ein prickelndes Programm zusammen gestellt. Karten sind erhältlich unter www.tauberphilharmonie.de. Es gilt die Regel 2G plus. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Gegebenenfalls aktuelle Hinweise über die Website.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1