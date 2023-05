Preise für die besten Vorleser

Weikersheim. Erstmalig fand nach längerer Pause wieder ein Vorlesewettbewerb für Grundschülerinnen und Grundschüler in der Stadtbücherei Weikersheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher wurde der Wettbewerb nur in Klassenstufe 3 ausgetragen, dieses Mal sollten sich auch die Schülerinnen und Schüler der zweiten und vierten Klassen stufenintern messen.

In der Schule wurde zunächst in den einzelnen Klassen der bzw. die Beste gewählt. Jetzt traten in der Stadtbücherei Weikersheim die jeweiligen Klassensieger gegeneinander an. Dabei wurden die gleichen Grundsätze wie beim bundesweiten Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen angelegt.

Bemerkenswerte Buchauswahl

Zuerst lasen die Kinder eine Passage aus einem vorbereiteten Buch vor, dann galt es noch eine Stelle aus einem Fremdtext zu bewältigen. Man merkte den Kindern kaum Nervosität an, alle haben unter den erschwerten Bedingungen – Jury, Lehrer, Klassenkameraden hörten zu – hervorragend vorgelesen. Und so war es für die Jury nicht leicht eine Siegerin bzw. einen Sieger zu bestimmen.

Andrea Gerstner, ehemals Inhaberin der Buchhandlung „Buch und Papier“, Gudrun Wolf, Konrektorin an der Gemeinschaftsschule und Elsbeth Fries, Mitarbeiterin in der Stadtbücherei hatten einen echt schweren Job. Siegerin der Klassenstufe 2 wurde Carolin Haag (2b), Sieger der Klassenstufe 3 wurde Luca Kaiser (3b) und in der Klassenstufe 4 entschied sich die Jury für Jule Leifeling (4b).

Bemerkenswert war die Buchauswahl der Vorleser, sie hatten teilweise richtig dicke Schinken dabei wie z.B. „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler oder von Kallie George „Das kleine Waldhotel“. Und wie man Schule vielleicht lustiger machen kann, erfuhren die Zuhörer aus „Frau Honig und die Schule der Fantasie“ von Sabine Bohlmann. Loben muss man auch die zuhörenden Klassenkamerad. Sie waren während des Vorlesens mucksmäuschenstill, so dass die Klassensieger ihre Sache sehr gut machen konnten. Natürlich wurde für alle lange Beifall geklatscht.

Die Sieger erhielten eine Urkunde und alle Teilnehmer einen Gutschein, der bei der örtlichen Buchhandlung eingelöst werden kann. Vielleicht tauchen diese Bücher dann beim nächsten Vorlesewettbewerb in einem Jahr wieder auf.