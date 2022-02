Weikersheim. Wie könnte die Zukunft im Jahr 2040 aussehen? Die Tauberphilharmonie zeigt den nächsten Film in ihrer Doku-Reihe „Kino für die Welt von morgen“.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für jeden Einzelnen und was bedeutet sie für die Region? Fragen wie diese beschäftigen heutzutage viele Menschen. Deshalb möchte die Tauberphilharmonie in Weikersheim mit ihrer Dokumentarfilm-Reihe eine Plattform für Gespräche und Diskussionen rund um das Thema „Nachhaltigkeit“ schaffen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat werden Dokumentarfilme, die den Begriff Nachhaltigkeit von unterschiedlichen Seiten beleuchten, gezeigt. Im Anschluss gibt es in gemütlicher Lounge-Atmosphäre bei Getränken und Snacks die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Visionen zu teilen.

Der Regisseur Damon Gameau möchte seiner Tochter auch im Jahr 2040 ein lebenswertes Leben auf der Erde sichern. Deshalb stellt er sich in seinem Film die Frage, welche Maßnahmen und Veränderungen notwendig sind, um dies zu ermöglichen und begibt sich auf eine Reise um die Welt. Dabei überträgt er bereits bestehende Lösungsansätze in einem Gedankenspiel auf das Gros der Menschheit. Die Vision, die hierbei entsteht, ist nicht nur für den einzelnen Menschen von Bedeutung, sondern auch für die globale Ebene.

Der Eintritt für die Doku-Reihe ist frei. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.tauberphilharmonie.de im Internet.