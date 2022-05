Plastik gibt es im Überfluss

Weikersheim. Was bedeutet Nachhaltigkeit für jeden Einzelnen, und was bedeutet sie für die Region? Fragen wie diese beschäftigen heutzutage viele Menschen. Deshalb möchte die Tauberphilharmonie in Weikersheim eine Plattform für Gespräche und Diskussionen rund um das Thema „Nachhaltigkeit“ schaffen.

Am Donnerstag, 12. Mai, um 19 Uhr zeigt das Team der Tauberphilharmonie den Film „Plastic Planet“. Im Anschluss gibt es in gemütlicher Lounge-Atmosphäre bei Getränken und Snacks die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Visionen zu teilen.

Zum Film: Plastik ist billig und praktisch. Plastik ist überall, selbst im Blut ist es mittlerweile nachweisbar. Sechsmal mehr Plastik als Plankton findet man inzwischen in den Weltmeeren. Dabei überdauern Kunststoffe bis zu 500 Jahre in der Natur.

Regisseur Werner Boote, Enkel eines Pioniers der Plastikindustrie, sucht in diesem Film weltweit nach Antworten und bringt unglaubliche Zusammenhänge ans Licht. Hierbei werden insbesondere die Folgen von Plastik auf unsere Gesundheit und Umwelt beleuchtet.