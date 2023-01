Pkw landet bei Weikersheim auf dem Dach

Weikersheim. Bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Weikersheim wurde die 35-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta leicht verletzt. Der 75 Jahre alte Fahrer eines Skodas war gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 1001 von Weikersheim ihn Richtung Laudenbach unterwegs. Die 35-Jährige fuhr in die entgegengesetzte Richtung. An der Einmündung zur Landesstraße 1003 in Richtung Queckbronn wartete ein Traktorfahrer mit Anhänger auf der Linksabbiegespur. Der 75-Jährige passierte mit seinem Pkw das Traktorgespann, obwohl er wartepflichtig war, und wollte auf die Landesstraße 1003 einbiegen. Hierbei fuhr er links an der Verkehrsinsel vorbei, übersah wohl die Ford-Fahrerin und beide Fahrzeuge kollidierten. Der Skoda landete dabei auf dem Dach. Der Fahrer konnte den Pkw selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

