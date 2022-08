Perfektion zum Ziel gesetzt

Weikersheim. In der Konzertreihe „Schaufenster Jeunesses“ kommen am Samstag, 27. August, um 19.30 Uhr Freunde des Operngesangs in der TauberPhilharmonie zu einem exquisiten Genuss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Jeunesses Musicales Deutschland stellt junge Opernsängerinnen und -sänger in ihr „Schaufenster“, die sich mit ihrer Teilnahme am „exzellenz labor oper“ bei international renommierten Dozentninnen und Dozentn den letzten Schliff für ihre professionelle Karriere holen.

In einer stimmungsvollen Ariensoiree erklingen mit Klavierbegleitung bekannte Arien aus italienischen, deutschen und französischen Opern. Eine perfekte künstlerische Präsentation vorzubereiten, ist Ziel und Inhalt des „exzellenz labor oper“, ein internationaler Meisterkurs der besonderen Art: In der hochkonzentrierten Kursarbeit liegt der Fokus auf Stilistik verschiedener Musik-Epochen ebenso wie auf dem sprachlichen Ausdruck, der szenischen Darstellung und dem Umgang mit Stress-Situationen.

Mehr zum Thema In der Tauberphilharmonie Kammermusik und Oper Mehr erfahren Röttingen Die größten Influencer der Musikgeschichte Mehr erfahren

Für eine erfolgreiche Selbstpräsentation in Castings der Opernhäuser und Künstleragenturen sind neben den musikalisch-künstlerischen Fähigkeiten auch das passende Outfit, Make-up und Haarstyling entscheidend. Auch in diesem Punkt vermittelt der Kurs den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wichtige Kenntnisse.

Zum Abschluss präsentieren 14 junge Sängerinnen und Sänger sowie vier Klavierbegleiterinnen und -begleiter, was sie als einen großen Schritt auf dem Weg ihrer noch jungen Profi-Karriere erarbeitet haben. Die Zuschauer erwarten Bühnenpräsenz und Emotion pur.