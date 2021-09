Perfekter Familienurlaub im Taubertal

Das Taubertal war nicht das Wunschziel für den Urlaub. Doch nach einem Aufenthalt steht fest, dass dies nicht der letzte Besuch war.

Weikersheim. Eigentlich hatten sie in den Schwarzwald fahren wollen. Erklärtes Ziel: „Einmal tief durchatmen nach Lockdown und Coronastress.“ Der traf die bei Heidelberg lebende Familie mit den beiden ein- und dreijährigen Kindern so wie Familien allenthalben. „Man muss ja mal raus; das ist für unsere Kinder genau so wichtig wie für uns Eltern,“ so der knapp 40-jährige Vater.

Es geht vielen so wie Familie Peters (Namen geändert, der Redaktion bekannt) – und entsprechend ausgebucht waren passende Feriendomizile in der Wunschregion. Mit zwei Kleinkindern wollten Ellen und Markus – sie Lehrerin, er Koch – auch nicht ewig im Auto sitzen. Ein, zwei Stunden Fahrt seien für die kleine Miri und ihren zwei Jahre älteren Bruder Pit gerade noch vertretbar.

Mit „eher moderaten Erwartungen“ landeten sie im Taubertal – und singen jetzt ein regelrechtes Loblied auf die Region. Da ist zunächst die Unterbringung in Neubronn, wo Gudrun Schammann seit mittlerweile fünf Jahrzehnten „Ferien auf dem Bauernhof“ anbietet. Für Familien ist es ideal, dass nur verhältnismäßig wenige Fahrzeuge durch den kleinen Ort rollen, Höfe mit Wiesen, Freisitzen, Spiel- und Tummelplätzen Kindern jede Menge Bewegungsraum anbieten.

Streicheleinheiten

„Katzen, Hasen und natürlich die Kühe sind für die Kinder total spannend,“ berichtet Mutter Ellen. Pits absoluter Liebling im Stall ist die fast weiße Kuh „Romanze“, die die vorsichtigen Streicheleinheiten des Jungen offensichtlich genießt. Ein Abend ohne Stallrunde gehe gar nicht, berichtet Peters: Während Ellen schon die Jüngste ins Bett bringt, müssen Vater und Sohn noch allen Tieren eine gute Nacht wünschen. Der Kleine bestehe auf „Einzelabfertigung“, so Peters.

Und dann seien da die vielen für Eltern und Kinder perfekt geeigneten Ausflugsziele in unmittelbarer Umgebung. Als absolutes Highlight für die Kleinen erwiesen sich der Wasserspielplatz am Creglinger Münstersee, dazu natürlich der Spielplatz des Röttinger Spielgeräteherstellers eibe – und überhaupt die vielen gut gepflegten Spielplätze in der Region.

„Keine Scherben, keine Abfälle in den Sandkästen – das findet man sonst selten,“ lobt Peters, der auch von der enormen Vielfalt des Spielangebots sehr positiv überrascht war. Jeder Platz sei anders, und außerdem biete jeder Spaziergang in der Region Kindern abenteuerliche Eindrücke.

Gewaltigen Eindruck auf sie machten Schlösser, Burgen, Türme und die Windräder. Vom Wartturm über Weikersheim schauten sie aufs Schloss, entdeckten als nächstes Ziel den Spielplatz im Stadtgarten, in Bad Mergentheim schnupperten und futterten sie sich über den Wochenmarkt, in Rothenburg erkundeten sie die Stadtmauer.

Kulinarische Vielfalt

Spannend für den Koch war auch das vielfältige mal fränkisch, mal württembergisch, mal badisch geprägte kulinarische Angebot der Region. Dass eine Weinprobe so kinderfreundlich gestaltet werden könne wie in Queckbronn, war ein ebenso unerwarteter Bonus wie die generelle Freundlichkeit, die sie bei Wirten ebenso wie in Geschäften erlebten.

Und einfach wohltuend sei es gewesen, allerorten schön gepflegte Häuser und Gärten zu entdecken: „Es ist deutlich, dass die Menschen hier es sich und den Gästen einfach schön machen wollen und dafür viel gestalten und auch investieren.“ Das alles genießen zu können, ohne erst lange nach einem Parkplatz suchen zu müssen, sorgte für echt entspannte Ferien. Für Familie Peters ist jetzt schon klar: „Wir kommen wieder“.