Orchester im Schlosshof

Weikersheim. Ein Orchester bestehend aus begeisterten jungen Geigen- und Cello-Kindern hat am Sonntag, 29. Mai, seinen Auftritt. Zur Eröffnung des Schloss-Aktionstags „Erlebte Geschichte“ ist es um 11 Uhr im Innenhof von Schloss Weikersheim in einem kleinen Konzert zu erleben. Eine pure Freude wird es sein zu hören und zu sehen, mit welchem Feuereifer die rund 50 Instrumentalisten zwischen sieben und zwölf Jahren zusammen musizieren. Und wie aufregend für die Cello- und Geigenkids, dass die Jeunesses Musicales Deutschland sie als Höhepunkt ihres viertägigen Kindercamps in der Musikakademie Schloss Weikersheim engagiert hat, sich den Schlossgästen zu präsentieren.

Für viele von ihnen bedeutet dies zum ersten Mal die Erfahrung, mit anderen gemeinsam im großen „Tutti“ zu spielen. In der außergewöhnlichen Version für Cello- und Geigenorchester erklingen im Schlosshof unter anderem „Lord of the Dance“, „Der kleine Kobold“, einige traditionelle (Volks-)Lieder und als besonderes Bonbon der „Weikersheim Walzer“, ein eigens von einem der Väter der Kinder komponiertes Stück.

