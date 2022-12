Offener Austausch im Elterncafé möglich

Weikersheim. „Wie heißt du?“: In der Frage der Fünfjährigen steckt eigentlich schon alles, was das Elterncafé im Weikersheimer „ZAM“ – Zentrum für alle Menschen – bewirken will: Einander kennenlernen, um dann etwas zusammen zu machen, mit- und füreinander. Am Donnerstag öffnete das Eltern-Café für dieses Jahr zum letzten Mal die Türe.

Auf dem Spielteppich im Foyer Kindergewusel: Vom Säugling bis zum Grundschulalter reichte dieses Mal das Altersspektrum der zehn Kinder, die gemeinsam mit ihren Müttern – die Väter hatten wohl anderes zu tun – der Einladung gefolgt waren. Im Nebenraum hatte die fürs von der Jugendhilfe Creglingen unterstütze Elterncafé zuständige Organisatorin Anne-Kathrin Bock eine adventliche Kaffeetafel vorbereitet, die etwas später von Plätzchenduft umströmt wurde.

Auf die geplante Weihnachtsbäckerei hatte sich Margret Beck als ehrenamtliche Helferin perfekt vorbereitet. Sie ist die Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands Main Tauber, der dem „ZAM“ seit seiner Eröffnung vor drei Jahren einen Teil des Landfrauen-Domizils in der Schulstraße zur Verfügung stellt.

Kein Problem also, einen Teil des Raums in eine Backstube zu verwandeln. Ausstechformen, Rollholz, vorbereiteter Teig – mit Begeisterung machten sich die etwas größeren Kinder ans Ausstechen von Sternen, Tannenbäumen, Tier-, Engel- und Nikolausfiguren. Dabei kommt man ins Plaudern, finden schon mal kleine und größere Wünsche, Ärgernisse, Sorgen ein paar Worte.

Die kleineren Kinder nutzen die große Fläche, tummeln sich um den Müttertisch, nutzen schon mal den Backtisch als Versteck, verkrümeln sich Richtung Spielteppich, wo Claudia Lang mit Handpuppe und Bauklötzen neugierig macht. Und am „Müttertisch“ wird geredet: Vorstellungsrunde zunächst, denn mehrere sind an diesem Advents-Donnerstag erstmals dabei, haben sich vielleicht trotzdem schon mal beim Besuch in der Hebammen- oder Arztpraxis, beim Kinderturnen oder vorm Kindergarten mal gesehen.

Das Elterncafé, ein monatlich angebotener offener Treff mit Kinderbetreuung, bei der alle Altersstufen willkommen sind, will Auszeit schaffen. Durch das Spielangebot können Eltern unbesorgt ein paar Minuten in tiefere Gespräche einsteigen und nebenbei ausprobieren, ob es funktionieren könnte, sich in dieser losen Runde intensiver einzelner Themen anzunehmen.

Die Einschätzung: in diesem Rahmen gut machbar, auch mit Referenten. Interessierte sollten sich mal die Termine für Januar (26.) und Februar (16.) vormerken. An beiden Donnerstagen findet das Elterncafé – natürlich mit Kinderbetreuung und Kaffee und Kuchen – von 14.30 bis 16.30 Uhr statt.

Anne-Kathrin Bock (Telefon 07931/4816985) freut sich auf Anmeldungen und ehrenamtliche Helfer für die Kinderbetreuung.