Nur mit FFP2-Maske

Weikersheim/Bad Mergentheim. Zum Schutz der Besucher gilt für Schloss Weikersheim und Residenzschloss Mergentheim weiterhin die allgemeine Maskenpflicht. Erwachsene brauchen eine FFP2-Maske. Die „Staatlichen Schlösser und Gärten“ weisen darauf hin, dass sie „auch gefährdeten Menschen und vulnerablen Gruppen weiterhin einen möglichst sicheren Aufenthalt in den Schlössern ermöglichen möchten“. Die Maske sei ein „effizientes Mittel, um sich und andere vor Infektionen zu schützen“. Vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen halte man an der Maskenpflicht in Innenräumen fest. Rechtsgrundlage dafür sei das Hausrecht. In Weikersheim gilt die Maskenpflicht nur für die Innenräume des Schlosses und den Kassenbereich, nicht für den Schlossgarten.

