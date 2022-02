Nur an sich selbst gescheitert

Einen größeren Gegensatz hätte der Beitrag der FN vom 7. Februar zur Abschiedsparty des abgewählten (Weikersheimer/ Anm.d.Red) Bürgermeisters Kornberger nicht beschreiben können: Wie konnte es kommen, dass ein „unermüdlicher Macher, ein Mann mit Visionen, Fleiß und Durchsetzungskraft, eine Person, die Weikersheim wachgeküsst und so viel Bleibendes hinterlassen hat“, von einer Mehrheit von nahezu zwei Dritteln auf das Altenteil geschickt wird? Die Laudatores des scheidenden Stadtoberhauptes gaben dazu einen Hinweis. Sie lieferten dem Zeitungsbericht nach nicht nur eine Dankadresse ab, sondern ließen auch eine zumindest bemerkenswerte Haltung ihres eigenen Selbstverständnisses erkennen. Wer argumentiert, dass „die Mehrheit des Rates den Bürgermeister unterstützt habe, leider die Mehrheit der Wähler nicht“ (der unmündigen?), vergisst, dass die Wahl der Anlass, aber nicht die Ursache für das Wahlergebnis war. Und der Gemeinderat nicht der verlängerte Arm des Amtsleiters sondern das Gremium ist, das in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister den Willen der Bürger umzusetzen hat. Offenbar hat sich dessen Procedere in den langen Amtsjahren verselbständigt und dem Rat schien mehrheitlich entfallen zu sein, dass er der Statthalter des Souveräns ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vertrauen gilt als die Währung, mit der Politik gemacht wird. Erste Hinweise auf diesbezügliche „Inflationsraten“ traten in Weikersheim ja schon bei der Wahl vor acht Jahren zu Tage. Um das zu erklären, muss man nicht die Karlsberg-Geschichte oder die der Stadthalle bemühen. Die Masse der Wähler hat ein feines Gespür dafür, wie sie in der Kommunalpolitik wahrgenommen wird. So war nach 24 Jahren eine satte Mehrheit offenbar nicht mehr davon zu überzeugen gewesen, dass ihre Belange auch die ihres Stadtoberhauptes sind.

Wer trotz bemerkenswerter Ergebnisse abgewählt wird, muss etwas falsch gemacht haben. Entweder lag es an der Kommunikation mit dem Bürger, am Eigensinn, zu wissen, was die gesamte Bürgerschaft will und braucht oder an beidem. Wer sich zu einer vierten Periode entschließt und nach einem auf die Person zugeschnittenen, kurzen Wahlkampf scheitert, beweist, dass er zwar von sich selbst überzeugt ist, aber gleichzeitig nicht erkennt, wie ihn der Bürger zwischenzeitlich wahrnimmt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Slogan „Man kennt mich“ fiel auf den Wahlkämpfer selbst zurück, der offensichtlich die Vorstellungen seiner Bürger nicht mehr gekannt hat. Überrascht vom Wahlergebnis war – aus den gleichen Gründen – offenbar auch die Mehrheit des Stadtrates. Viele Bürger dagegen nicht. Nein, in einer Demokratie scheitert ein Bürgermeister nicht am Wähler, sondern in der Regel an sich selbst. Zu dieser Erkenntnis hätten sich seine wohlwollenden Fürsprecher zumindest durchringen können, bevor sie mit ihren eigenen Legenden an die Öffentlichkeit gingen.