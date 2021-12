Der langjährige Stadtrat Norbert Beck wird den neuen Weikersheimer Bürgermeister Nick Schuppert vereidigen. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt. Vorgesehen ist die Vereidigung am Donnerstag, 24. Februar im Rahmen einer regulären Gemeinderatssitzung. Nachdem Schuppert am 7. November mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt worden war, hatte er am Folgetag die Wahl formell angenommen. Es

