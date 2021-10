Nick Schuppert will mehr „wertschätzendes Miteinander“

„Zuverlässig, ehrlich, gerecht, zielstrebig und ehrgeizig“ – so charakterisierte sich Bürgermeisterkandidat Nick Schuppert im Dorfgemeinschaftshaus in Honsbronn. Dort war eine Vielzahl an Bürgern versammelt – nicht nur aus den beiden „Höhenorten“, sondern auch aus der Kernstadt. In einer breiten Frage- und Informationsrunde wurde auch Kritik am Stil des Amtsinhabers aus der Bürgerschaft

...