Nicht nur die Tennis-Kids stellten ihr Können unter Beweis

Weikersheim. Bei sommerlich heißen Temperaturen haben sich am Sonntag zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum neu ins Leben gerufenen Familien-Nachmittag beim Tennisverein Weikersheim eingefunden.

Mit kräftiger Unterstützung der Vereinsjugendlichen Erik Scheidt, Iliya Keith und Joris Barth sowie der Organisatoren Thomas Väth und Lina Barth wurden spontane Spielgruppen gebildet, in denen die Tennis-Kids ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Ob zu zweit, zu dritt, zu viert oder gar zu sechst auf dem Platz – weder der Alters- noch Stärkenunterschied konnten den Tennisspaß bremsen.

Etliche Eltern ließen sich von der Begeisterung ihrer Kinder anstecken. Es entstanden spannende Familienduelle, in denen die Bälle munter hin und her über den Tennisplatz flogen.

Manche Kinder und Erwachsene haben die Gelegenheit genutzt, die ersten Spieltechniken in einem Schnuppertraining mit dem Vereinstrainer Thomas Väth kennenzulernen.

Bei Kaffee und Kuchen kamen Jung und Alt miteinander ins Gespräch. Dabei wurden auch solch spannende Ideen wie die Gründung einer Anfänger-Spielgruppe für Frauen oder die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft diskutiert.

Der Familien-Nachmittag war ein voller Erfolg und wird zum festen Bestandteil der Jugendarbeit im Verein.

Die Neuaufstellung des Tennisvereins hat neue Impulse ins Vereinsleben gebracht: Ob der Schnuppertag, der Familien-Nachmittag oder der 14-tägige offene Spiel-Treff freitags – all diese Aktionen sind darauf ausgelegt, das Vereinsleben attraktiver und lebendiger zu machen. So konnten in diesem Jahr bereits etliche junge und erwachsene Neumitglieder im Verein begrüßt werden.

Das Schnuppertraining ist für alle Interessierte laufend möglich. Die Termine sollten beim Trainer Thomas Väth (Telefon 0151/55946185) angefragt werden. Weitere Informationen sind unter www.tsv-weikerheim-tennis.de im Internet erhältlich.