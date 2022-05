Neue Juniorretter ausgebildet

Weikersheim. In den letzten Wochen haben wieder etliche junge DLRG-Schwimmerinnen und Schwimmer den Juniorretterkurs an den Schwimmabenden absolviert und die Prüfung in Praxis und Theorie mit Erfolg abgelegt. Nun wurden ihnen die Urkunden und Abzeichen verliehen.

Der Juniorretter ist eine Vorstufe vor dem Deutschen Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und kann bereits ab einem Alter von zehn Jahren erworben werden. Die Prüflinge sollen dabei die erste „Luft“ der Rettungsschwimmdisziplinen schnuppern und dabei einen Vorgeschmack auf die Rettungsschwimmausbildung bekommen.

Die Teilnehmer und die Ausbilderin des Juniorretterkurses. Johannes Metzner (vorn, Mitte) erhielt das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold. © DLRG

Beim Juniorretter müssen die Jugendlichen Übungen der Selbst- und Fremdrettung absolvieren, Streckenschwimmen, Abschleppen sowie einiges an Theorie nachweisen.

Der Juniorretterkurs wurde von Ausbilderinbilder Doris Wittnebel geleitet. Die Juniorretter-Prüfung legten ab: Josefine Fleuchaus, Simon Stöckle, Mathilda Kleinschrot, Jana Rode, Amelie Reckels, Emelie Hofmann, Johann Stuka, Leonard Metzner, Luca Hofmann, Ben Meinert, Maximilian Bonk, Hannah Fug. Das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold wurde an diesem Montagabend Johannes Metzner ausgehändigt. dj