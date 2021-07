Neue Friedhof-Satzung

Weikersheim. Einhellig zugestimmt hat der Gemeinderat einer neuen Gebührenkalkulation und den darin enthaltenen Ermessensentscheidungen.

Aufgrund dieser Kalkulation werden die Friedhofsgebühren festgesetzt und in der Gebührensatzung entsprechend aufgenommen. Damit verbunden beschloss das Ratsgremium die Neufassung einer Friedhofsatzung der Stadt Weikersheim inklusive dem neuen Gebührenverzeichnis.

Der Gemeinderat hatte sich bereits seit November 2020 umfassend mit diesen Themen befasst sowie ein Unternehmen für die Ausarbeitung einer modifizierten Satzung, Gebührenkalkulation und Strategieplanung beauftragt.

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre im Bereich des Friedhofswesens zeigen, dass bei den Bestattungen Urnenbeisetzungen überwiegen. Zum anderen werden vermehrt Grabformen ohne oder mit lediglich geringem Pflegeaufwand bevorzugt.

Mit einer Auftaktveranstaltung im vergangenen November wurde der Gemeinderat über die Daten und Entwicklungen auf den Friedhöfen sowie über mögliche alternative Grabformen informiert.

An Bestimmungen angepasst

Die zuletzt 2016 beschlossene Friedhofssatzung wurde an die aktuellen rechtlichen Bestimmungen angepasst. Zudem sind in Elpersheim und in Schäftersheim Bestattungen in Baumgräbern geplant, so dass auch diese neue Gräberform in der neuen Satzung entsprechend berücksichtigt wurde.

Nachdem die derzeitigen Gebührensätze im Bereich des Bestattungswesens nicht mehr kostendeckend sind, musste der Gemeinderat über die Höhe neuer Gebührensätze innerhalb der gesetzlichen Schranken auf Basis einer Kalkulation, aus der die kostendeckende Obergrenze hervorging, entscheiden.

Durch die vermehrten Urnenbeisetzungen anstelle Sargbestattungen entstehen immer mehr Freiflächen auf den Friedhöfen. Dies führt dazu, dass in der Regel die benötigten Flächen für Urnengrabstellen im Vergleich zu Gräbern für Erdbeisetzungen kostengünstiger sind.

Da jedoch unabhängig von der Bestattungsform und Grabgröße die Infrastruktureinrichtungen eines Friedhofs gleichermaßen genutzt werden, erscheint die jetzt beschlossene Modellvariante gerechter, bei der die Kosten zum einen nach Grabflächen und zum anderen nach Infrastrukturflächen über die Nutzungsjahre verteilt werden.