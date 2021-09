„Unser Dorf hat Zukunft“: Ein einfacher Satz steht als klar formulierte Aussage ganz am Anfang des Dorfwettbewerbes. So auch in Neubronn, dem Weikersheimer Ortsteil mit rund 240 Einwohnern, zu dem auch Oberndorf mit seinen rund 50 Einwohnern gehört. Beide Orte haben eine lange Verbindung und das nicht nur in kommunaler, sondern auch in privater Hinsicht.

Neubronn und Oberndorf

...