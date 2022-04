„Naturally 7“ singen auf höchstem Niveau

Weikersheim. Die A-Cappella-Gruppe Naturally 7 aus New York bringt die Tauberphilharmonie am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr zum Klingen – und das ganz ohne Instrumente. Sie gelten seit vielen Jahren als eine der besten A-Cappella-Gruppen der Welt: Naturally 7 aus New York. Der volle Band- und Orchester-Sound, den sie auf der Bühne produzieren, kommt dabei ausschließlich aus ihren Stimmen. „Vocal Play“ nennen Naturally 7 das Imitieren von Drums, Bass, Gitarren, Brass und Keyboards. Spätestens seit ihren drei Welt-Tourneen mit dem kanadischen Superstar Michael Bublé, bei der sie in 25 Ländern vor über vier Millionen Menschen als „Special Guest“ auftraten, sind sie in der Musikwelt ein Begriff. Wer die zwischenzeitlich acht Vokalakrobaten live erlebt, ist begeistert von ihren Stimmen und Bühnenshows. Tickets gibt es unter www.tauberphilharmonie.de, Telefon 07934/995 999 9. Bild: Mumpi Kuenster

