Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Weikersheim. Zwei durch einen Unfall beschädigte Autos fanden Polizeibeamte am späten Freitagabend in Weikersheim vor. Gegen 22.45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW 530D die Bachstraße und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen geparkten Renault Twingo. Durch den Aufprall wurde der abgestellte Wagen zirka sechs Meter nach vorne geschleudert und der BMW nach rechts gegen eine Hauswand abgewiesen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro. Der 20-Jährige lief daraufhin davon. Kurze Zeit später trafen Polizeibeamte den Mann an. Es stellte sich heraus, dass er deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte 1,3 Promille an. Für den 20-Jährigen ging es daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen des Unfalls verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1