Die Musikschule Hohenlohe präsentierte in Schrozberg und in Weikersheim ihre ganze Bandbreite. Ein Großaufgebot an Musikerinnen und Musikern jeden Alters traf sich zu gemeinsamem Musizieren, Spiel und Tanz.

Weikersheim/Schrozberg. Im „Vorprogramm“ der beiden Veranstaltungen der Musikschule Hohenlohe durchwanderten zahlreiche interessierte Gastkinder eine Instrumentenrallye, um einfach

...