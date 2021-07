Musikkapelle plant aber ein Platzkonzert

Laudenbach. Anfang September würde das traditionelle Herbst- und Weinfest im Weikersheimer Ortsteil Laudenbach statfinden, doch anstatt „packen wir es an“, hieß es auch dieses Jahr für die Musikkapelle Laudenbach: „Lasst uns reden“.

Obwohl die Inzidenz in diesen Tagen niedrig ist, sind die Auflagen für dieses Traditionsfest für den Veranstalter nicht leistbar. Das heißt, dass es im Jahr 2021 wieder kein Herbst- und Weinfest in Laudenbach geben wird. Jedoch soll das Fest nicht ganz vergessen werden. Aus diesem Grund findet am Sonntag, 12. September um 11 auf dem Markplatz in Laudenbach ein Platzkonzert statt. Zuhörer sind dazu willkommen. Es steht allerdings noch alles noch unter Vorbehalt, je nach Coronalage bis dahin. pm