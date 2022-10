Weikersheim. Ein interessanter musikalischer Perspektivwechsel erwartet die Besucherinnen und Besucher des Werkstattkonzert des Dirigierseminars der Jeunesses Musicales Deutschland.

Es findet am Samstag, 15. Oktober um 19.30 Uhr im Gewehrhaus von Schloss Weikersheim statt. Das Publikum kann hierbei sein Augenmerk nicht nur auf die Mitglieder des Jugendorchesters Bamberg sondern auch auf die wechselnden Dirigentinnen und Dirigenten vor dem Orchester richten.

Ein Jugendorchester zu leiten ist eine besondere Leidenschaft, aber auch eine besondere Herausforderung. Denn es geht um weit mehr als (nur) den Takt zu schlagen. In einer Fortbildung der Jeunesses Musicales Deutschland beschäftigen sich in dieser Woche Jugendorchesterdirigenteninnen und -dirigenten in der Musikakademie Schloss Weikersheim auch mit Fragen wie: Was motiviert Jugendliche, konzentriert mitzumachen? Wie finde ich während der Proben die richtige Balance zwischen fördernder Ermutigung und Herausforderung? Wie lässt sich ein echtes „Abenteuer Musik“ vermitteln? Auch für die 20 jungen Orchestermusikerinnen ist es eine aufregende Erfahrung, unter der Anleitung verschiedener Dirigenteninnen und Dirigenten zu spielen. Denn jeder hat einen ganz eigenen Dirigierstil und unterschiedliche Vorstellungen zu Tempo und Interpretation eines Stücks.

Die musikalischen Trainingspartner erarbeiten gemeinsam und präsentieren im Konzert die Ouvertüre C-Dur im italienischen Stil von Franz Schubert, die Vertonung des jüdischen Gebets „Kol Nidrei“ für Violoncello und Orchester von Max Bruch und zwei Ungarische Tänze von Johannes Brahms. Die Orchester und Dirigent bzw. Dirigentin auf unterschiedliche Weise miteinander kommunizieren und sich die Qualität des Musizierens jeweils verändert, ist spannend zu beobachten und zu hören. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.