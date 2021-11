Schäftersheim. In der Nikolauskirche Schäftersheim findet am Samstag, 13. November, um 19 Uhr ein Konzert mit der Querflötistin Julia Grimmer und dem Gitarristen Hubert Steiner statt. Zum Klingen bringt das Musikerduo musikalische Perlen aus verschiedenen Jahrhunderten und verknüpft sie mit Hermann Hesses Gedicht: „Stufen“ aus dessen Roman „Glasperlenspiel“.

Musik und Worte über das Blühen und Welken, das Dauern und Fortschreiten, das Abschied nehmen und Aufbrechen verbinden sich zu einer innigen und sinnigen Konzertstunde, in der „Stuf´um Stufe“ Räume durchwandelt werden.

Julia Grimmer und Hubert Steiner gastieren in der Nikolauskirche Schäftersheim. © Veranstalter

Julia Grimmer stammt aus Wertheim. Neben ihrer Arbeit als Musikerin, Musiklehrerin und Dirigentin ist sie seit 2010 Dozentin am Lehrstuhl für Musikpädagogik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und auch an der städtischen Musikschule in Wertheim tätig.

Der mehrfach preisgekrönte Gitarrist Hubert Steiner konzertierte bereits gemeinsam mit namhaften Ensembles wie den Wiener und den Bamberger Symphonikern in Europa, Asien und den USA. Aktuelle Konzerte Steiners mit dem „ensemble ascolta“ als Gitarrist und Stagemanager fanden kürzlich in der Elbphilharmonie Hamburg und der Liederhalle Stuttgart statt.

Hubert Steiner ist außerdem Dozent für Gitarre an der Hochschule für Musik in Würzburg, an der Berufsfachschule für Musik in Nürnberg sowie an der Musikschule Hohenlohe.

Zum Eintritt in das Konzert auf Spendenbasis gelten die derzeit üblichen 3 G-Bestimmungen mit der Nachweispflicht von Impfung, Genesenennachweis oder PCR-Test. Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen sind von dieser Regelung ausgenommen. Sollte das Land Baden-Württemberg die Regelungen bis zum Wochenende verschärfen, gilt die 2 G-Regel. rb