Musik, die eine unglaubliche Wucht entfaltet

Weikersheim. „Ottone Pesante“ nennen ihre Musik „Brassmetal“. Die Band aus Italien spielt in der Besetzung Trompete, Posaune und Schlagzeug Metal oder an Metal-orientierte Musik. Ottone Pesante kommen dabei ohne die sonst üblichen brachialen Gitarren und wummernden Bässen aus. Sowohl auf Platte wie auf ihren Konzerten kommt ihre Musik mit einer Wucht, die man bei dieser Besetzung nicht für möglich halten würde. Am Sonntag, 20. März, bereits um 18 Uhr kann man die Band im club w71 entdecken. Selbst dann, wenn man weder mit Metal noch mit Trompeten und Posaunen wenig anfangen kann, wird man von Ottone Pesantes kompakten, mitreißenden Sound beeindruckt sein. Während bei ihrer Musik in den Anfangsjahren halsbrecherisches Tempo im Vordergrund stand, ist sie jetzt dunkler und schleppender geworden: Doom eben, womit sie bestens in die kleine, aber sehr feine Reihe des club w71 mit Doom passen. Vier Alben haben die drei Italiener herausgebracht, mit nicht weniger als 350 Konzerten haben sie sich ihren Ruf als großartige Liveband erspielt, den sie bei ihrem ersten Konzert im club w71 unter Beweis stellen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1