Musik, die an das Innerste rührt

Weikersheim. Individualität, die sich im Gemeinsamen entfaltet, so könnte man das Prinz-Constantin-Konzert der Jeunesses Musicales Deutschland am 10. September überschreiben. Hochkarätige Künstler musizieren zu Ehren des ehemaligen Schlossherrn Prinz Constantin zu Hohenlohe in einem festlichen Kammermusik-Konzert im Rittersaal von Schloss Weikersheim.

Das Vogler Quartett, Dirk Mommertz und Valentin Erben spielen Mozarts Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur KV 493, das opernhafte Züge trägt und von Mozart als ein musikalischer Dialog zwischen Streichern und Klavier angelegt ist.

Weiter auf dem Programm stehen das Streichquartett des von Igor Strawinsky beeinflussten polnischen Komponisten Alexandre Tansman und als romantischer Abschluss das Streichquintett C-Dur D 956 von Franz Schubert.

Die international renommierten Künstler sind für zehn Tage zu Gast bei der Jeunesses Musicales Deutschland, wo sie als Dozenten des International Chamber Music Campus ihre Erfahrung an internationale Jungprofi-Ensembles weitergeben.

Was sie mit der JMD verbindet, ist die tiefe Überzeugung, dass Musik an das Innerste zu rühren und tiefe Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen vermag. So lautet das künstlerische Credo des Vogler Quartetts: Die Individualität im Gemeinsamen entfalten. Diese Haltung begründet auch den Erfolg des Ensembles, das seit 1985 in unveränderter Besetzung zusammen spielt und eine weltweit einzigartige Karriere verfolgt. Die vier Musiker faszinieren das Publikum durch spieltechnischer Souveränität und interpretatorisches Feingefühl durch einen unverkennbaren Streichquartettklang, der dank der lebendigen Ensemblekultur immer neue Perspektiven gewinnt.

Das Auftaktkonzert des International Chamber Music Campus’, in dem sich die Dozenten präsentieren, wird zu Ehren von Prinz Constantin zu Hohenlohe veranstaltet, der Anfang der 1950er Jahre Musikstudenten aufs Weikersheimer Schloss einlud. Ihn überzeugte, in welchem Geist bei der Jeunesses Musicales musiziert und unterrichtet wird: Mit dem Willen, musikalische Werke in ihrer Tiefe zu erschließen und mit aufrichtiger Empfindung zu interpretieren, frei von jeglicher Attitüde.

Die Nachwuchs-Ensembles sind dann zu erleben am Donnerstag, 15. September, 19.30 Uhr in der Sommerkonzertreihe „Schaufenster Jeunesses“ in der Tauberphilharmonie und am Samstag, 17. September, um 20 Uhr, im Rotary-Konzert im Rittersaal von Schloss Weikersheim. Karten sind erhältlich über die JMD unter Telefon 07934/99360 und für das Schaufenster-Konzert auch online unter www.jmd.info