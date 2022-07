Motorradfahrer bei Nassau gestürzt

Nassau. Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer stürzte am Freitag gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 1001. Zwischen Bernsfelden und Nassau war der Mann gerade in einer scharfen Rechtskurve unterwegs, als ihm ein Lkw entgegenkam. Der Motorradfahrer bremste stark ab, rutschte gegen die linke Seite des Lkw-Aufliegers und stürzte zu Boden. Wegen seiner leichten Verletzungen wurde der 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 3500 Euro und am Sattelauflieger beläuft sich der Sachschaden auf rund 100 Euro. Die Landesstraße 1001 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1