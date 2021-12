Mit Schülern ins Gespräch kommen

Weikersheim. Kirchliche Bildungsarbeit verlange, den Alltag der Menschen in den Blick zu nehmen und ihn mit Gott und Kirche zu verbinden. Über den schulischen Bereich berichtete Schuldekanin Charlotte Altenmüller.

Wesentlich und herausfordernd im Alltag evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer ist der Religionsunterricht. Neben Gruppen und Treffen der Gemeinde, Kindertagesstätten sowie Familien- und Erwachsenenbildung sorge er dafür, so erläuterte die Schuldekanin den Mitgliedern der Bezirkssynode, dass „Menschen miteinander über die Verbindung von Leben und Glauben ins Nachdenken kommen und sprachfähig werden“. Von den etwa 4600 Schülern der 24 allgemeinbildenden Schulen nähmen etwa 1750 am evangelischen Religionsunterricht teil. Darunter seien auch knapp 250 Schüler, die weder evangelisch noch katholisch seien. Das Fach Religionsunterricht erweise sich augenscheinlich auch für Eltern und Jugendliche, die nicht zu einer Kirche gehörten, als „bedeutsam und attraktiv“. Der Kirche eröffneten sich hier besondere Chancen, auch mit diesen Kindern und Jugendlichen ins Gespräch über Gott und die Welt zu kommen.

Lehrkräfte fehlen

Auch im Kirchenbezirk Weikersheim gebe es Schulen, an dem der Religionsunterricht nicht im vorgesehenen Umfang stattfinden könne. Der Grund seien fehlende Lehrkräfte, obwohl auch immer wieder Lehrer bereit seien, fachfremd Religionsunterricht zu unterrichten. 74 Prozent der evangelischen Religionslehrer seien staatliche und 26 Prozent kirchliche Lehrkräfte. In beiden Gruppen nehme die Zahl kontinuierlich ab. Am staatlichen Seminar für Lehrerbildung in Bad Mergentheim gebe es in diesem Jahr gar keine Gruppe für evangelische Religion für Referendare an Grundschulen. Es gebe einfach zu wenig Lehramtsanwärterinnen in diesem Fach.

Unter Corona habe auch der Religionsunterricht gelitten, wie die anderen „kleinen“ Fächer habe er immer wieder entfallen müssen. Dennoch erweise sich Religion gerade in diesen Zeiten als „bedeutsames und wichtiges Fach“. Hier könnten die Lehrer (und mit ihnen die Kirche) „nahe an den Schülern und für sie da sein“. Es gebe Räume für Fragen und Ängste, dazu Zeit, Gemeinschaft zu erfahren und über ein Leben mit Gott ins Gespräch zu kommen. Damit wolle der Religionsunterricht dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche trotz der schwierigen Erfahrungen dieser Zeit mit Hoffnung und Vertrauen in ihre Zukunft schauen könnten. peka

