Mit Kaffee trinken wichtige Hilfe geleistet

Weikersheim. Es waren katholische Laienbewegungen, die sich bereits in der ersten Hälfte der 1950er Jahre dafür stark machten, mehr gegen Hunger und Krankheiten in der Welt zu tun. 1958, also vor rund sechseinhalb Jahrzehnten, folgte die Bischofskonferenz in Fulda den Aufrufen und gründete das bischöfliche Hilfswerk „Misereor“, das seither mit lokalen Projekten in aller Welt Hilfe zur Selbsthilfe gegen den Hunger leistet.

Projektschwerpunkte neben der Stärkung regionaler Bildungs-, Gesundheits- und Sozialarbeit sind die Förderung ländlicher Entwicklung und des Kleingewerbes.

Etwa ein Jahrzehnt nach Misereor eröffnete im Gefolge der UNCTAD-Konferenz von 1964 in den Niederlanden 1969 der erste Weltladen; in Deutschland machte im Gefolge der von der evangelischen und katholischen Jugend initiierten Gründung der „Aktion Dritte-Welt-Handel“ 1973 Stuttgart den Anfang.

Faire Preise für Produzenten

Auch den Initiativen des fairen Handels ging es von Anfang an um Unterstützung besonders von kleinbäuerlichen Gruppen und Kleinhandwerksgemeinschaften, die im globalen Preiskampf unterzugehen drohten. Die Ziele dabei waren einerseits Hilfe zur Selbsthilfe durch faire Preise für die Produzenten, andererseits Bewusstseinsbildung aufseiten der Konsumenten.

In Weikersheim fasste die Idee auf Initiative des Missionskreises Ende der 1980er Jahre Fuß: Auf erste Verkäufe fair gehandelter Produkte zum Missionssonntag und im Advent folgte bald ein kleines „Lädchen“ im Untergeschoss des katholischen Gemeindehauses.

Auf gerade mal zehn Quadratmetern boten Barbara Hofmann und Helga Weihrauch meist nach den Gottesdiensten faire Einkaufsmöglichkeiten. Mit dem Umzug ins vom mittlerweile aufgelösten Altstadtverein teilsanierten Strecker-Haus begann im Sommer 2008 eine neue Ära fürs Weltladen-Team: Weitere Sanierungsarbeiten ermöglichten zusätzlich zum Verkauf kleinere Veranstaltungen. Wenn aufgrund des erwarteten Interesses mehr Platz erforderlich ist, wie etwa jüngst bei den Vorträgen über die Mongolei oder über die vom Weltladen-„Coffee-Stop“ unterstützten Misereor-Projekte in Bolivien, kann das Team unter anderem mit Kooperation des UHU-Treffs oder der Kirchengemeinde rechnen.

Coffee-Stop? Zu dem ruft Misereor seit rund zwei Jahrzehnten regelmäßig einmal jährlich auf. Das Weikersheimer Weltladenteam hat auf Initiative von Rosi Plonka das „Coffee Stop“-Angebot deutlich erweitert: Seit November 2016 gab es bis zum Corona-Ausbruch immer am dritten Freitag eines Monats einen Kaffeeplausch im Nebenzimmer des Weltladens: Bei selbst gebackenen Kuchen und fair gehandeltem Kaffee oder Tee findet Begegnung statt, wird über fairen Handel, Einzelprojekte oder auch ganz „einfach mal so“ in lockerem Rahmen geplaudert – und anschließend füllt sich die Spendenbox, mit der ausgewählte Misereor-Entwicklungs- und Selbsthilfeprojekte gefördert werden.

Anfangs gingen die Spenden dem Madagaskar-Projekt „Das Dorf macht Schule – Die Schule macht das Dorf“ zu, inzwischen stehen Projekte in Südamerika im Mittelpunkt. Zwar erzwang Corona eine Pause beim regelmäßigen Coffee Stop, aber dennoch konnten seit dem Neustart schon wieder kräftig Spenden gesammelt werden.

Jetzt informierte Suzanne Lemken, bei Misereor zuständig unter anderem für die Spendenkommunikation, über die Erfolge der Projekte in Bolivien. Über die hat sie sich bei einer mehrwöchigen Reise durch das Land mit örtlichen Partnerorganisationen selbst ein Bild gemacht. Um ökologische Landwirtschaft geht es in den bolivianischen Anden. Auf 4200 Meter Höhe liegt Tacopaya, der ersten Station nach dem Treffen mit den Partnern der Asociación Agroecología y Fe, die die Projekte im Großraum Cochabamba begleiten. Damit „satt“ wieder selbstverständlich wird, erläuterte die Misereor-Mitarbeiterin, gelte es gerade angesichts der sich ändernden klimatischen Bedingungen nicht nur, ökologisch sinnvoll zu bewässern und angepasstes Saatgut zu erzeugen und zu nutzen. Unbedingt erforderlich sei auch die Erhaltung und notfalls Neubildung von Gemeinschaften, um das Wissen über angepasste Techniken weitergeben und ausbauen zu können.

Gut gelungen sei das in der Gegend Tacopaya, wo sich die Verbesserung für die Familien und Dorfgemeinschaften regelrecht mit Händen greifen lässt. Hier wird das Regen- und Tauwasser in großen Speichern aufgefangen, um die Felder mit feinst austarierter, nicht auf externe Energie angewiesener Bewässerung fruchtbar zu halten. Rund 300 Familien können so nicht nur wieder im Terrassenbau ihre Felder zur Selbsterhaltung bestellen, sondern auch Erzeugnisse bis La Paz verkaufen. Dank cleverer Tröpfchenbewässerung gedeihen inzwischen biologisch erzeugte Äpfel, Gemüse, werden Tomaten, Bohnen, Pilze und Kräuter gezüchtet.

Neue Zusammengehörigkeit

Auch in der stadtnah gelegenen Region Sipe Sipe, wo aufgrund von Binnenmigration gewachsene Gemeinschaften kaum noch zu finden sind, wächst dank der Misereor- und Coffee Stop-Hilfe neue Zusammengehörigkeit. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig, während etliche Männer durch externe Lohnarbeit zum Unterhalt beitragen.

Auch in den Vorstadtgürteln wächst wieder Landwirtschaft, wenn auch auf kleinem Raum. In ihren kleinen, immer gut umfriedeten Kleingärten gelingt es den Frauen, nicht nur Gemüse, Obst und Kräuter anzubauen, sie finden sogar immer noch ein Plätzchen für ein paar Blumen. Sie bauen nicht nur an, sie bauen auch Gemeinschaft, organisieren gemeinsames Kochen, gemeinsame Mahlzeiten und diversifizieren den Kleinanbau durch eigene Saatgut- und Setzlingstauschbörsen.

„Ihre Hilfe kommt an,“ betonte die noch immer von ihren Erlebnissen in Bolivien begeisterte Misereor-Mitarbeiterin. Es mache sich bezahlt, dass die einheimischen Partner die Situation vor Ort genau kennen und die Selbsthilfebestrebungen der Menschen entsprechend gut unterstützen können.

Mit bislang je rund 1200 Euro konnte das Weikersheimer Team dank der Besucher-Spenden die Projekte in Madagaskar und Südamerika unterstützen. Und wenn nicht wieder eine Pandemie dazwischen funkt, können sie im Dezember bereits zum 50. Coffee Stop-Nachmittag ins Weltladen-Nebenzimmer einladen.