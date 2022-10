Mit einem neu aufgestellten Vorstandsteam gehen die Schäftersheimer Landfrauen an den Start. Bei der Mitgliederversammlung wurden auch langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Schäftersheim. Am vergangenen Freitag konnte die Vorstandschaft der Schäftersheimer Landfrauen endlich wieder in der neu renovierten und herbstlich dekorierten Bauernhalle in Schäftersheim zur Mitgliederversammlung

...