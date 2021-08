Mit dem Notenschnitt von 2,1 geglänzt

Zwischen Pandemie und Pauken: Der zweite Weikersheimer Abiturjahrgang unter Corona-Bedingungen hat die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahresabitur nochmals gesteigert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim. Am Gymnasium Weikersheim fand die zweite Abiturfeier während der Corona-Pandemie statt, erfreulicherweise unter günstigeren Bedingungen als im Jahr zuvor. So hatten Eltern, Lehrkräfte und die Absolventinnen und Absolventen der Schule die Möglichkeit, gemeinsam das Erreichte zu feiern. Der Veranstaltungsort, die Tauberphilharmonie Weikersheim, bot hierfür erneut den festlichen und stimmungsvollen Rahmen.

Gerade die Jahrgangsstufe 12 war stark von der Corona-Pandemie betroffen, schließlich gab es in beiden Kursstufenjahren und damit in dem für die Notenbildung des Abschlusszeugnisses relevanten Zeitraum immer wieder Einschränkungen im Präsenzunterricht. Dass sich trotz dieser belastenden Bedingungen sowohl die Schule als auch die Schüler gut zurechtfanden, zeigen die hervorragenden Ergebnisse: Mit einem Notendurchschnitt von 2,1 übertraf der Jahrgang das bereits gute Ergebnis des letzten Jahrgangs nochmals. Insgesamt 24 Preise für eine Eins vor dem Komma sowie zwölf Belobigungen für einen Notenschnitt von 2,2 oder besser unterstreichen die sehr guten Leistungen des Abiturjahrgangs 2021.

All dies war auch Thema der Festreden: Die Freude über das Zusammensein wurde bereits durch die herzliche Begrüßung von Luzia Abel und Linus Löffler aus der Jahrgangsstufe 12 sichtbar. Zur Freude gesellte sich jedoch auch ein großes Stück Wehmut und Melancholie: Sophia Ball und Schülersprecher Luca Zink sangen beeindruckend schön „I’ll always remember you“, begleitet von Musiklehrerin Edith Wolff am Klavier.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schulleiterin Christiane Ballas-Mahler richtete den Blick auf das während der Pandemie gemeinsam Geleistete: Sie würdigte insbesondere die Diszipliniertheit, die Motivation und die Zuverlässigkeit der Abiturienten während der Pandemie, egal ob sich die Stufe gerade im Präsenz- oder im Fernunterricht befand. Besonders würdigte Christiane Ballas-Mahler den Weikersheimer Arzt Dr. Joachim Michel, dessen permanentes Engagement bei den diversen PCR-Tests unverzichtbar gewesen sei. In die Zukunft blickend betonte Christiane Ballas-Mahler, dass gerade der Aspekte der Selbstwirksamkeit, das Überwinden ungünstiger Rahmenbedingungen sowie der personale, soziale und mediale Kompetenzerwerb zentrale Ziele der gymnasialen Ausbildung seien.

Die aktuell wiedergewonnene Normalität spiegelte sich in den sich anschließenden drei Programmpunkten auf charmanter Weise wider: Vicky Festerling und Sophia Ball ließen die Versammlung die Namen ihrer Mitschüler anhand von Kindheitsbildern erraten. Hannes Braun und Jan-Eric Michel erinnerten in einer gemeinsamen Rede mit großem Erfolg beim Publikum an denkwürdige Ereignisse aus ihrer Schulzeit. Ihre Dankesworte richteten sie anschließend an ihre Eltern, das Kollegium und die Schulleitung.

Zugleich hoben sie dabei all die wichtigen Personen im Hintergrund hervor, deren Arbeit essentiell ist für das Funktionieren einer guten Schule. Der Abschluss des gelungenen Rahmenprogramms gehörte den Schülern des Wahlfachs Literatur und Theater, denen es beunruhigend gut gelang, ihre Lehrerinnen und Lehrer anhand spezieller Charakteristika darzustellen und das Publikum mitraten zu lassen.

Schließlich folgte der Höhepunkt der Veranstaltung, auf den alle Schülerinnen und Schüler seit ihrer Einschulung in Klasse 5 hingearbeitet hatten: die feierliche Zeugnisvergabe durch die Schulleitung. Neben den schulischen Anerkennungen für Lob und Preis wurden auch viele Abiturpreise externer Einrichtungen und Organisationen vergeben. Besonderen Applaus erhielt Carla Mehring für das Erreichen der Traumnote 1,0.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zum Abschluss der feierlichen Veranstaltung verabschiedete der Oberstufenchor, begleitet von Naomi Harrison mit der Geige und Musiklehrerin Edith Wolff am Klavier, das Publikum mit einer Version des irischen Segenswunsches „Und bis wir uns wiedersehen / halte Gott dich fest in seiner Hand“. Der Abiturjahrgang im Überblick: Luzia Abel (Aub, Preis), Tim Backhaus (Igersheim), Sophia Ball (Weikersheim, Preis), Hannes Braun (Markelsheim), Vivien Dauberschmidt (Weikersheim), Kristin Dierolf (Weikersheim), Saranda Dischke (Weikersheim), Emely Dod (Niederstetten), Vicky Festerling (Weikersheim), Lea Fladung (Creglingen, Preis), Alexandra Fuchs (Röttingen, Preis), Lisa-Marie Funk (Weikersheim), Sina-Patricia Guttroff (Schäftersheim), Aaron Haag (Strüth), Naomi Harrison (Schrozberg), Giulia Heer (Laudenbach, Preis), Sarah Heimberger (Markelsheim, Preis), Linda Hemming (Igersheim), Paul Henn (Tauberrettersheim, Preis), Carolin Herschlein (Schäftersheim, Preis), Julian Kistner (Niederstetten, Preis), Robin Kistner (Niederstetten, Lob), Pauline Kohlschreiber (Igersheim, Preis), Katharina Kraft (Neunkirchen), Alina Kreuser (Markelsheim), Bianca Krummrein (Aub, Preis), Nina Krummrein (Münster, Lob), Charlotte Kübler (Vorbachzimmern, Preis), Kristina Langolf (Bieberehren, Lob), Tom Leforestier (Tauberrettersheim), Hannah Löffler (Bad Mergentheim, Preis), Linus Löffler (Weikersheim), Michelle Luksch (Wermutshausen, Lob), Carla Mehring (Tauberrettersheim, Preis), Laura Menth (Aub), Jan-Eric Michel (Weikersheim), Lena Mitnacht (Röttingen, Lob), Paula Moreno (Münster, Lob), Lara Mühleck (Laudenbach, Lob), Justus Nase (Elpersheim, Preis), Sarah Neeser (Baldersheim), Leonie Neumann (Schäftersheim), Eva Nörpel (Tauberrettersheim, Preis), Kristin Peyerl (Markelsheim, Preis), Christoph Raab (Weikersheim, Preis), David Reinhard (Münster), Lukas Reuther (Reinsbronn, Lob), Shirin Ruhmund (Weikersheim), Lilli-Sophie Schimscha (Neunkirchen, Lob), Simonetta Schmalz (Niederstetten), Lea-Sophie Schmidt (Niederstetten), Dominik Schnabel (Igersheim), Antonia Schnupp (Weikersheim, Preis), Niko Schulz (Adolzhausen), Rebeca Schulz (Elpersheim, Preis), Daniel Tietze (Markelsheim, Lob), Nora Wagner (Igersheim, Preis), Stefanie Weber (Schrozberg, Preis), Joy Wegmann (Schonach, Preis), Ronja Weidmann (Vorbachzimmern, Lob), Maaren Weiler (Markelsheim), Leo Wirth (Laudenbach), Jennifer Zebisch (Weikersheim), Lara Zeller (Wildentierbach), Luca Zink (Creglingen, Preis), Noah Zoller (Igersheim, Lob).