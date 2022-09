Mit dem Adel in Geschichte eintauchen

Elegante Damen und vornehme Herren wandeln durch das Renaissanceschloss, schlendern durch den prachtvollen Barockgarten – und erwecken die Zeit des Grafen in Schloss Weikersheim zu neuem Leben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim. Am Sonntag, 2. Oktober, erleben Familien „Lebendige Geschichte“ beim Aktionstag in Schloss Weikersheim. Ein buntes Rahmenprogramm mit Spielen, Showeinlagen und Musik bietet Unterhaltung für alle.

Eine der am besten erhaltenen und bedeutendsten Residenzen in Baden-Württemberg befindet sich in Weikersheim: Schloss und Schlossgarten bieten das fast ungestörte Bild einer vergangenen Zeit. Am Sonntag, 2. Oktober, wird die Uhr zurückgedreht. Dann bevölkern adelige Damen und noble Herren wieder Schloss und Schlossgarten Weikersheim – und erfüllen die Residenz mit neuem Leben. Unter dem Motto „Lebendige Geschichte“ tauchen die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag von 11.00 bis 17.00 Uhr in die Glanzzeit des Schlosses ein und erfahren mehr über die Hohenloher Grafenfamilie, die das Leben in dieser Region über mehrere Jahrhunderte prägte. Junge und alte, große und kleine Schlossgäste sind herzlich eingeladen, Geschichte hautnah zu erleben.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kurioses Historische "Zwergengalerie" ist ein ganz besonderes Fotomotiv Mehr erfahren

Der Aktionstag „Lebendige Geschichte“ bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle: Historische Persönlichkeiten berichten aus erster Hand vom Leben am Hof des Grafen. Im prächtigen Rittersaal führt die Tanzgruppe „Augsburger Geschlechtertanz“ zeitgenössische Tänze voller Eleganz auf. Das Posaunenquartett „imBrassion“ – Gäste der Musikakademie Schloss Weikersheim – gibt zwei kurze Konzerte: Das Repertoire des Ensembles reicht von Barock über Eigenkompositionen hin zu Filmmusikmedleys.

Im Schlossgarten können Besucherinnen und Besucher unter Anleitung der Schlossgärtnerin Blumen schneiden und farbenfrohe Sträuße binden. Der Walking Act „Pico Bello“ versprüht Charme und lädt große und kleine Schlossgäste zum Staunen und Lachen ein. Eine Bastelaktion für Kinder und historische Holzspiele lassen keine Langeweile aufkommen – schon die Adeligen vergnügten sich mit den außergewöhnlichen Spielen, die am Aktionstag angeboten werden. ssg