Mit Blick ins Jagsttal

Weikersheim. Das liebliche Taubertal hat viele verschiedene Wanderwege, welche in diesem Jahr vom Albverein Weikersheim einmal im Monat als Tagestour erkundet werden. Die Rundwanderung LT21 von Assamstadt, zum Jagsttalblick, Wegstrecke zirka dreizehn Kilometer, Wegzeit zirka drei Stunden, wird erwandert. Hierzu sind Wanderer willkommen, die Weinberge, Seitentäler und Hügel des Taubertals zu erkunden. Die Wanderung findet am Sonntag, 25. September statt. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 10 Uhr am Parkplatz des Sopo, Lebensmittelgeschäft, Humboldtstraße 4, in Weikersheim. Wanderführerin ist Ulrike Wezel, Telefon 0151/26250801. Wetterfeste Kleidung, gutes Schuhwerk, eventuell Wanderstöcke, Rucksackvesper und Getränke sind selbst mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen. Gäste sind willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1