„Mister Marple“ begeisterte die Kinder

Elpersheim. Im Rahmen der landesweiten Frederick-Wochen stand an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Elpersheim vor den Herbstferien ein besonderer Programmpunkt auf dem Stundenplan: Die Lesung mit dem Marburger Autor Sven Gerhardt – 1977 in Marburg geboren, verheiratet, drei Kinder.

Zu Beginn berichtete er, dass er um ein Haar er Grundschullehrer geworden wäre. Doch hatte er sich dann aber doch dazu entschlossen, sein Hobby, das Schreiben, zum Beruf zu machen. Nach einigen Jahren in der Werbebranche arbeitet er mittlerweile als Grafiker und Autor in der Verlagswelt. Mit den Abenteuern rund um die „Heuhaufen-Halunken“ hat er es auf die Kinderbuch-Bestsellerliste geschafft. Den Kindern und Lehrerinnen der Astrid Lindgren-Schule stellte er seine neue Reihe „Mister Marple und die Schnüfflerbande“ vor, beispielhaft am ersten Band: Wo steckt Dackel Bruno?

So ein Hamsterleben ist ganz schön langweilig: schlafen, fressen, wieder schlafen, wieder fressen. Doch Mister Marple weiß, dass er zu Großem bestimmt ist. Täglich macht er Klimmzüge an der Käfigstange, um sich für den Tag fit zu halten, an dem seine detektivischen Fähigkeiten zum Einsatz kommen. Nur Theo hat noch immer nicht kapiert, dass Mister Marple kein gewöhnlicher Hamster ist. Da trifft es sich ganz gut, dass eines Tages Elsa in Theos Leben poltert. Im Gegensatz zu Theo sprüht sie nur so vor Abenteuerlust. Und tatsächlich, es dauert nicht lange, da stecken Theo, Elsa und Mister Marple mitten in ihrem ersten Detektivfall: Dackel Bruno wird vermisst, und die Schnüfflerbande setzt alles daran, ihn wiederzufinden…

Gebannt folgten die Zuhörer den Erlebnissen des kleinen Hamsters und verfolgten die animierten Bilder auf der Leinwand. Begeistert empfingen die Kinder den „echten“ Mister Marple, eine zauberhafte Handpuppe, die mit ihnen das Quiz „Welches Tier ist es?“ spielte. Zum Abschluss löcherten die Kinder den Autor mit vielen Fragen rund um sein Leben und seine Tätigkeit als Autor.

Ein toller „Vor-Lesetag“, der allen Beteiligten sicher noch lange in Erinnerung wird und so manchen sicher zu den präsentierten Büchern greifen lässt. Organisiert wurde er von Michaela Stock von der Stadtbücherei Weikersheim.