Missionspfarrer berichtete

Neubronn. Das schon zur Tradition gewordene Frauenfrühstück der Landfrauen Neubronn begeisterte am Wochenende 40 Besucherinnen und drei mutige Männer. Im Bürgersaal baute das Team um Andrea Seeber und Lisa-Marie Geiger ein exquisites Bufett auf, das keine Wünsche offen ließ.

Militärpfarrer Stephan Aupperle aus Niederstetten verdeutlichte anschließend, was zur Passionszeit gehört: Buße, Fasten, Reue und Umkehr.

Die Osterfreude danach konnte er als junger Mann in einem Kibbuz in Israel erleben. Die Grabeskirche in Jerusalem beeindruckte ihn.

Bei Auslandseinsätzen mit der Bundeswehr in Mali und dem Irak ermöglichte es die Truppe den Christen und Jesiden, ihren Glauben und ihre Feste in Sicherheit zu leben und zu feiern. Pfarrer Aupperle schilderte die große Dankbarkeit der dortigen Menschen. Seine sieben Jahre als Missionar der bayrischen Landeskirche in Papua Neuguinea, nördlich von Australien, beschrieb er sehr eindrücklich. Die noch vorherrschende Blutrache unter den Stämmen, oftmals Kannibalen, wurde von der Regierung verboten, berichtete Aupperle. Die Urbevölkerung lernte nun von den Missionaren, sich zu vergeben, weil Jesus auch vergebe. Inzwischen haben nominell 94 Prozent der Menschen auf Papua Neuginea den christlichen Glauben angenommen und sind getauft. Passion und Ostern rangieren hier als Feiertag weit hinter Weihnachten.

Ein hebräisches Friedenslied und ein Song aus Papua Neuguinea in der Landessprache „Pidgin English”, beschlossen den informativen und spannenden Vortrag.