Milchautomaten in Weikersheim aufgebrochen

Weikersheim. Unbekannte brachen laut Polizei in den vergangenen Tagen einen Milchautomaten in Weikersheim auf und entwendeten die Geldboxen inklusive der kompletten Mechanik der Maschine. Die Diebe begaben sich zwischen Dienstag um 9 Uhr und Donnerstag um 8 Uhr zu dem in der Schäftersheimer Straße aufgestellten Automaten. Diesen öffneten sie mit brachialer Gewalt und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 2300 Euro. Der Polizeiposten Weikersheim ermittelt nach diesem Vorfall. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sollten sich unter Telefon 07934/ 99470 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1