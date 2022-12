Mia Wittnebel gewinnt

Weikersheim. Bundesweit lesen jährlich rund 600 000 Schüler der 6. Klassen beim Vorlesewettbewerb, damit ist er einer der größten und traditionsreichsten Schülerwettbewerbe. Auch an der Gemeinschaftsschule Weikersheim wurde der Schulsieger ermittelt.

Die Schüler der Klassen 6/1 und 6/2 holten ihre Lieblingsbücher hervor, übten fleißig und lasen sich gegenseitig vor, um optimal vorbereitet zu sein. Denn nur wer deutlich vorliest, richtig betont und die Fantasie der Zuhörer beim Vortrag erwecken kann, hat eine Chance auf den Schulsieg.

Am besten gelang das in diesem Jahr Mia Wittnebel mit einem vorbereiteten Ausschnitt aus dem Buch „Meja – Meergrün“ von Erik Lindström. Auch beim zweiten Teil des Schulentscheids, dem Vorlesen eines unbekannten Textes, konnte sie überzeugen und tritt nun für ihre Schule beim Kreisentscheid Anfang Februar an. gms