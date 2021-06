Meister hilft: 140 Brote für den guten Zweck

Weikersheim/Neubronn. Fast 1400 Euro für den Bad Mergentheimer Tafelladen – das ist das beachtliche Ergebnis einer Brotbackaktion der evangelischen Christen von Weikersheim mit Honsbronn und Neubronn mit Laudenbach.

AdUnit urban-intext1

„In Corona-Zeiten sollten wir als Kirche etwas tun“. Roland Eifert, Weikersheim, machte diesen Vorschlag im Verbundkirchengemeinderat Weikersheim-Neubronn. Nachdem dann Pfarrerin Ursula Lochstampfer in ihrer Andacht über Jesus als das „Brot des Lebens“ gesprochen hatte, hatte die Neubronnerin Annegret Hein die Idee: Wir machen eine Brotbackaktion – und den Ertrag bekommt die Tafel. Die kann das Geld dringend brauchen, denn in Corona-Zeiten waren dort die Einnahmen eingebrochen, doch die Fixkosten liefen weiter.

„Dann machen Sie das mal“, stimmte Dekanin Renate Meixner zu und Annegret Hein ließ sich das nicht zweimal sagen. Kinderkirche und Bambini-Jungschar hatten in Neubronn schon im Jahr 2004 zusammen mit ihrer Leiterin Annegret Hein als Benefizaktion einige Dutzend duftender Brotlaibe gebacken und damit die Therapie eines tumorkranken Kindes unterstützt. Damals fand alles im Hause Hein und im dortigen Brotbackofen statt. Doch als man jetzt die aktuelle Aktion zugunsten der Tafel bekannt machte und unerwartet viele Vorbestellungen eingingen, war klar: Für 140 Laibe brauchen wir professionelle Hilfe.

Annegret Hein nützte ihre Kontakte und fand schnell Unterstützung. Der Laudenbacher Bäckermeister Bernd Mühleck stellte für einen Samstag seine Maschinen und auch die eigene Arbeitskraft zur Verfügung. Gerade einmal zwei Ehrenamtliche hatten unter Corona-Bedingungen noch Platz in der Backstube, neben Hein noch die Weikersheimer Kirchengemeinderätin Sabine Wittwer. Das Mehl wurde gespendet.

AdUnit urban-intext2

Eifrig wurde dann ab dem frühen Morgen geknetet und gebacken und um zwölf Uhr lagen 140 frische Dinkel-Roggen-Laibe an den Ausgabestellen innerhalb der Verbundkirchengemeinde bereit. Auch in Bad Mergentheim fanden die Brote Abnehmer – und Spender. Was jeder geben wollte, war freigestellt. Am Ende lagen 1386 Euro in der Kasse. In Kürze werden sie an den Tafelladen des Diakonischen Werks in Bad Mergentheim übergeben als wertvoller Beitrag zur Unterstützung bedürftiger Menschen und ein Stück christlicher Nächstenliebe. peka